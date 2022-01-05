النحال يستقبل وفدا من هيئة القضاء العسكري

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال لقاء في ديوانه جمعه برئيس هيئة القضاء العسكري اللواء د. ناصر سليمان، ووفد من أعضاء الهيئة، على ضرورة استقلالية منظومة القضاء بشقيها المدني والعسكري، وتعزيز التعاون بين منظومة العدالة الجنائية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الردع العام ومكافحة الجريمة؛ بما يعزز مفهوم الكرامة الإنسانية، ويحمي حقوق الأفراد والجماعات، ويضمن حرياتهم.



وأعرب المستشار النحال عن فخره بتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظومة القضاء والعدالة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، مشدداً على تضافر الجهود في محاربة الجريمة والحد منها، وتعقُّب مرتكبيها، والحرص على تعزيز التخصص، وحماية الحقوق والحريات العامة، وإرساء مبادئ العدل، وبسط القسط بين المواطنين.



من جانبه أشاد اللواء سليمان بنجاح سياسات النيابة العامة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ورد المظالم، وتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ العدالة، وسيادة القانون على الجميع، متمنّياً للنائب العام التوفيق والرشاد في منصبه الجديد، وأن ينعم الوطن والمواطن في عهده بالعدل والمجتمع بالاستقرار.