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التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:36

التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم
التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي_ الإدارة العامة للإشراف التربوي ووحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "سفراء حول العالم".
وتهدف المبادرة إلى تأهيل طلبة مدارس ليكونوا سفراء ينقلون قضية شعبنا الفلسطيني للعالم.
وتتضمن المرحلة الثانية تدريب الطلبة على موضوعات في السياسة والدبلوماسية والتفكير والتخطيط السياسي والقضية الفلسطينية والكتابة الدبلوماسية الفعالة من خلال عدة لقاءات تدريبية.
وحضر أولى اللقاءات التدريبية في المرحلة الثانية الخبير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية د. بسام الصرفندي، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. مدحت الزطمة، ومشرف اللغة الإنجليزية أ. أشرف كحيل، ومدرب الدورة أ. معتز إسماعيل.
ورحب النجار بالمحاضر الصرفندي وجميع المشاركين في التدريب مؤكدا أن الوزارة تفتخر بأن يكون لديها طلبة يمتلكون قدرات في الحوار وتبادل الرأي ونقل رسالة شعبنا للعالم.
وعقب اللقاء الترحيبي قام الصرفندي بإعطاء الطلبة محاضرة حول البروتوكول والمراسم الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
وخلال اللقاء الثاني قدَّم د. محمد مشير عامر الخبير والمحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة محاضرة مميزة عن أبجديات الخطاب السياسي وكيفية التأثير بواسطة اللغة الإنجليزية ومصطلحاتها التي تتوافق مع الإعلام الغربي، حيث شهدت المحاضرة تفاعلاً مميزاً من الطلبة من خلال الحوار والنقاش.
يذكر أن المرحلة الثانية ستستمر حتى بداية الفصل الدراسي الثاني وسيتلقى الطلبة جملة من المحاضرات النوعية،
كما ستشهد هذه المرحلة تنظيم لقاءٍ مباشرٍ من خلال إنترنتكونفرنس مع الخبير البريطاني نيء بل برو حيث سيتحدث عن مهارات الاتصال الثقافي عبر الإنترنت.
كما سيتلقى الطلبة محاضرات عن الكتابة والمراسلات الفعالة، وكذلك عن المزاعم الإسرائيلية والشبهات التي يثيرونها حيال حقهم المزعوم في فلسطين.
يذكر أن المرحلة الثانية شهدت مشاركة العشرات من الطلبة من طلبة الصف التاسع والعاشر الذين أبدوا قدرات ومهارات استثنائية حازت على إعجاب المحاضرين والقائمين على المبادرة

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