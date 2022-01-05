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وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:38

وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية
وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية

غزة- الرأي

استقبل الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار د .محمد خلة رئيس بلدية جباليا م .مازن النجار ومدير البلدية م .يوسف خله واعضاء المجلس البلدي ، بحضور مدير الترميم والصيانة بالوزارة م. أحمد البرش .
واطلع د خلة وفد البلدية مراحل انجاز وإعادة تأهيل الكنيسة البيزنطية للحياة وحمايتها من الإندثار وتجهيزها لاستقبال الزوار عبر انشاء مبني حماية متكامل لتغطية الأررضية الفيسفائية ، وتأمين ممرات للزوار لمشاهدة المعلم الأثري والتحفة التاريخية الفنية الضاربة فى عمق التاريخ والباقية كشاهد على تطور الحضارة لمنطقة شمال غزة منذ القرن الخامس الميلادي.
وقدم الوكيل المساعد شرحا عن أنماط الحياة التي كانت سائدة من واقع اللوحات التأسيسية التي كشفت عنها التنقيبات الأثرية ، ومدي التسامح الديني مبينا ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم وبقيت حتي العصر العباسي .
وناقش د خلة مع رئيس البلدية آليات الحفاظ علي المواقع الأثرية وحمايتها والمساهمة فى تقديم المشاريع والتمويل للصيانتها وترميمها، وتعزيز التوعية الأثرية المستدامة للمواطنين بأدراك أهمية أرثهم التاريخي والحضاري فضلاً عن تفعيل الأنشطة والفعاليات المشتركة لاستقطاب الزوار من النخب المجتمعية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية واحتضان المبادرات التي ترسخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها ومعالمها الوطنية وهويتها.
 

وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية 271289257_4717358995018441_2442100238070222658_n
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