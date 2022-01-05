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"الحتة" يستقبل وفداً من مؤسسة "الشيخ أحمد ياسين"

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:41

"الحتة" يستقبل وفداً من مؤسسة "الشيخ أحمد ياسين"

غزة- الرأي

 هنأ وفدٌ من مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية برئاسة الدكتور زياد أبو هين رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، المستشار أحمد الحتة بتوليه مهام منصبه الجديد وكيلا لوزارة العدل.

و عبر أبو هين عن أهمية هذا الموقع الناظم لكل مكونات منظومة العدالة، ومشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان لسيادة القانون، وضمان الحريات العامة، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل رد المظالم، والحفاظ على الأمن والاستقرار.


من جانبه، رحب المستشار الحتة بالوفد الزائر، مثمنا جهود اللجنة، والرؤية  التي طرحتها لفتح آفاق التعاون البناء والمثمر بهذا الصدد، مشيرا إلى التطور الكبير والنوعي الذي شهدته خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، مؤكدا على استمرار هذه المسيرة للوصول إلى أقصى حد في تجويد الخدمات وتقصير أمدها.

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