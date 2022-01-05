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بلدية المغازي تعقد لقاء مع طاقم مهندسي وكالة الغوث

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:45

بلدية المغازي تعقد لقاء مع طاقم مهندسي وكالة الغوث
بلدية المغازي تعقد لقاء مع طاقم مهندسي وكالة الغوث

الوسطى- الرأي

عقد لقاء في بلدية المغازي بحضور رئيس البلدية أ.حاتم الغمري ، وطاقم مهندسي البلدية ممثلا ب م.ابراهيم الخطيب، م.محمد مغاري ، وعن طقام الوكالة حضر كلا من :
د.حسن سرحان، منسق المشروع الألماني, م. عصام عامر  مدير المشروع, د. أمجد جرادة مدير قسم التصميم, م. عبد الباسط قوش, والسيد محمد العويني.
بدأ رئيس البلدية بالترحيب بطاقم مهندسي وكالة الغوث الدولية مقدما شكره العميق لما يقومون به من جهد لتطوير الخدمات المقدمة لسكان المغازي، مؤكدا على جاهزية البلدية بطواقمها للتعاون وإخراج المشروع بأفضل صورة.
وهدف اللقاء التأكيد على المشاريع  المقترحة مسبقا بهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة في مخيم المغازي ويمول هذا المشروع من خلال بنك الإئتمان الألماني KFW  ، وخلال اللقاء تم مراجعة المشاريع المقترحة في البلوكات الأربعة A-B-C-D  .
وتشمل المشاريع المنوي تنفيذها قطاع المياه-الصرف الصحي- مياه الامطار - رصف شوارع .
كما اكد الطاقم الهندسي في وكالة الغوث الدولية على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في كافة مراحل العمل بالمشاريع المنفذة .

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