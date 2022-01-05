وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" تهنئ الأسير "أبو هواش" لانتصاره على السجان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تعقد لقاء مع طاقم مهندسي وكالة الغوث وكالة الرأي الفلسطينية "الحتة" يستقبل وفداً من مؤسسة "الشيخ أحمد ياسين" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تُطلق حملة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وكالة الرأي الفلسطينية النحال يستقبل وفدا من هيئة القضاء العسكري وكالة الرأي الفلسطينية " الحتة" يستقبل وفدا من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يدين تجديد الاعتقال الإداري للنائب أبو طير وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تناقش ممارسات التغذية العلاجية مع جامعة الأزهر
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية بغزة تنشر إعلاناً بشأن معاملات "جمع الشمل"

05 كانون ثاني / يناير 2022 03:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية - الشق المدني- للمواطنين عن بدء استقبال معاملات الهويات "جمع الشمل".

وبينت الوزارة أن الاستقبال سيبدأ اعتباراً من صباح الخميس 6 يناير وفي أيام العمل الأسبوعية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة.

ودعت الإدارة المواطنين إلى إحضار الأوراق الثبوتية الآتية: (صورة عن موافقة جمع الشمل، صورة هوية القرين (الزوج أو الزوجة)، تصريح الزيارة الأصلي أو صورة عنه، جواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول، صورة عن شهادة الميلاد، صورة عقد الزواج، بطاقة التعريف).

ونوهت إلى أنه يتم إعداد الطلب لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟