الداخلية بغزة تنشر إعلاناً بشأن معاملات "جمع الشمل"

غزة – الرأي:

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية - الشق المدني- للمواطنين عن بدء استقبال معاملات الهويات "جمع الشمل".

وبينت الوزارة أن الاستقبال سيبدأ اعتباراً من صباح الخميس 6 يناير وفي أيام العمل الأسبوعية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة.

ودعت الإدارة المواطنين إلى إحضار الأوراق الثبوتية الآتية: (صورة عن موافقة جمع الشمل، صورة هوية القرين (الزوج أو الزوجة)، تصريح الزيارة الأصلي أو صورة عنه، جواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول، صورة عن شهادة الميلاد، صورة عقد الزواج، بطاقة التعريف).

ونوهت إلى أنه يتم إعداد الطلب لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة.