الكشف عن مكبر صوت جديد يعمل بتقنية البلوتوث بواسطة الضوء

كشفت شركتي Exeger و Mayht عن اول مكبر صوت بلوتوث يعمل بالضوء، وذلك خلال فعاليات معرض CES.





وتعمل الشركة السويدية Exeger بتصنيع Powerfoyle، وهي مادة يمكنها تحويل الضوء الطبيعي والمحيط إلى طاقة.



أما شركة Mayht الهولندية تطور تقنيات الصوت تسمى Heartmotion، وتدعي أنها أعادت اختراع جوهر برنامج تشغيل السماعات للسماح لمكبرات الصوت التي يمكن أن تكون أكثر إحكاما بعشر اضعاف من الإصدارات الأخرى دون التضحية بجودة الصوت أو صوت الـ Bass.



وبحسب موقع TechCrunch، تحتاج محركات Mayht لطاقة أقل من أجهزة الصوت المماثلة، لذا تبدو الخلايا الشمسية مصدر طاقة كافي لمكبر الصوت.



وبناءً على هذه السماعة، سيحتاج مكبر الصوت إلى نسبة مناسبة من الخلايا الشمسية لتحقيق ادعاء Exeger و Mayht بأن لديه “عمر بطارية غير محدود".