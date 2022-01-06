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خلال معرض CES 2022

إنتل تطرح رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:39

إنتل تطرح رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة
إنتل تطرح رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

طرحت إنتل رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة  وعدد قليل من الأجهزة التي تستخدمها  في معرض CES لهذا العام، وأعلنت شركة تصنيع الرقائق أنها تقدم وحدات المعالجة المركزية الهجينة من الجيل الثاني عشر إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة بعد بضعة أشهر من تقديمها لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، وفقا لتقرير engadged.

وتجمع وحدات المعالجة المركزية (CPU) هذه بين نوى الأداء (P-cores) والنوى الفعالة (E-cores) على شريحة واحدة لتكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع متطلبات المهام المختلفة في العالم الحقيقي.

ويمكن أن تدعم النوى الأسرع لعبتك، على سبيل المثال بينما تهتم النوى الأبطأ باحتياجات البث المباشر الخاصة بك، وستحصل على 14 مركزًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتي  تشمل EliteBook و ZBooks المحدثة من HP ، بالإضافة إلى Stealth GS77 وStealth GS66 من MSIأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

وكشفت إنتل أيضًا أن رقائقها من سلسلة KS من الجيل الثاني عشر لسطح المكتب، والتي ستصل هذا الربيع ستكون قادرة على الوصول إلى 5.5 جيجاهرتز على نواة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تضيف مواصفات قابلة للطي لخط Evo PC المتميز هذا العام. 

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