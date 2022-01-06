الصداقة يبتعد بالصدارة بفوزه على الرباط..وفوز اتحاد بيت حانون على الوفاق

ابتعد نادي الصداقة في صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة- جوّال، بفوزه على منافسه الرباط الرياضيّ، في افتتاح الجولة الثالثة، بنتيجة 3-صفر على صالة سعد صايل. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: 25-12، 25-10، 25-13.



حكم اللقاء: محمد درابيه، وجهاد أبو حبل، ورجب عبيد، وسمير المقيد، ومحمد عوض، أحمد صالح من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام. في اللقاء الثاني، فاز اتحاد بيت حانون الرياضيّ، على الوفاق 3-صفر، وجاءت الأشواط: 25-15، و25-20، 25-18. حكم اللقاء: عاطف حسونةً، وسمير المقيد، وحاتم حمودة، وجهاد أبو حبل، وأحمد فارس، وأحمد صالح من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.