تشلسي يضع قدمًا في النهائي بفوزه على توتنهام 2-صفر

خطا تشلسي خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية عقب فوزه على ضيفه توتنهام 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج الاربعاء.

وسجّل هدفي الـ "بلوز" كل من الألماني كاي هافيرتس (5) والويلزي بن ديفيس خطأ في مرماه (34).

وألحق تشلسي الخسارة الأولى بجاره اللندني بعد خمس مباريات للأخير بلا خسارة في جميع المسابقات.

وتقام مباراة الإياب في 12 الشهر الحالي على ملعب توتنهام.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز الآخر من منازلة أرسنال وليفربول، علمًا انّ مباراة الذهاب بينهما قد أرجئت من الخميس الى 13 الشهر الحالي وذلك بسبب تفاقم أزمة كوفيد-19 في صفوف الاخير، على تقام أن مباراة الإياب في 20 منه.

ولم تكن حال الغيابات أفضل عند تشلسي الذي خاض اللقاء بمواجهة مدربه السابق الإيطالي أنتونيو كونتي من دون لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي والمدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد اصابتهما بفيروس كورونا. حسب ما اكدّ مدرب الفريق الألماني توماس توخل قبل انطلاق المباراة. وحلّ مكانهما في التشكيلة الأساسية الإسباني ساول نيغيس فيما لعب الفرنسي مالانغ سار الى جانب الألماني أنتونيو روديغر في خط الدفاع.

واستعاد تشلسي صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، في هذه المباراة خدمات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما قَبِل توخل الاعتذار الذي تقدم به الأول عقب تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا بأنّه "غير سعيد" في النادي اللندني.

واستبعد توخل لاعبه الذي عاد الى النادي اللندني هذا الموسم بأغلى صفقة في تاريخ البلوز بلغت 98 مليون جنيه استرليني (132 مليون دولار) بعد موسمين ناجحين مع إنتر الايطالي، من التشكيلة التي واجهت ليفربول في الدوري الاسبوع الفائت (2-2).

من ناحيته، أجرى مدرب توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في البريميرليغ تبديلين عن المباراة الاخيرة التي فاز بها على واتفورد 1-صفر، فشارك جافيت تانغانغا مكان إريك داير الذي قيل في وسائل إعلام أنه مصاب بكوفيد، فيما شارك الإيرلندي مات دوهيرتي في مركز الظهير الايسر مكان الإسباني سيرخيو ريغيلون.

وتمكن تشلسي بطل دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي من انتزاع تقدم مبكر عن طريق هافيرتس بعد هفوة في التمرير من مدافع توتنهام جافيت تانغانغا، ليسرق الإسباني ماركوس ألونسو الكرة ويمررها الى الشاب الالماني فسدّد الأخير نحو المرمى ارتدت من الكولومبي دافينسون سانشيس مباشرة داخل المرمى (5).

واستفاد أصحاب الأرض الذين لم يخسروا في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات قبل هذه المواجهة، مرة جديدة من تضعضع دفاع توتنهام لمضاعفة تقدمهم، بعد ركلة ركنية من المغربي حكيم زياش حاول مدافع سبيرز تانغانغا ابعادها لتصطدم بديفيس وتدخل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (34).