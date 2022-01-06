كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش

تأهل برشلونة حامل اللقب إلى دور الـ 16 من كأس اسبانيا بعد فوزه الصعب على مضيفه ليناريس ديبورتيفو من الدرجة الثالثة 2-1 الأربعاء، في مباراة شهدت خوض العائد البرازيلي داني ألفيش مباراته الاولى.

وتأخر النادي الكاتالوني برأسية هوغو دياز في الدقيقة 19، قبل أن يقلب الطاولة في غضون 6 دقائق بفضل هدفي البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي (63) وفيران جوتغلا (69).

وكاد ليناريس ديبورتيفو يدرك التعادل في الدقيقة 75، إلا أن العارضة نابت عن تسديدة كريستيان كاراسيدو.

ودفع المدرب تشافي هرنانديس بالظهير المخضرم البرازيلي ألفيش (38 عاماً) اساسياً في وسط الملعب، في مباراته الاولى الرسمية بقميص ناديه السابق منذ عودته إلى كاتالونيا قبل قرابة شهرين، فلعب الدقائق التسعين ولمس خلالها الكرة 96 مرة وتجاوز خصومه 3 مرات وخلق فرصتين خطيرتين لرفاقه.

وتلقى برشلونة خامس ترتيب "لا ليغا" والمثقل بإصابات كورونا في صفوفه، ضربتين موجعتين بإصابة المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو بذراعه واستبداله مع نهاية الشوط الأوّل، والهولندي فرانكي دي يونغ بعد 29 دقيقة من دخوله أرض الملعب من مقاعد البدلاء.

وبخلاف برشلونة، لم يعانِ غريمه التقليدي متصدر الدوري ريال مدريد للفوز على ألكويانو من الدرجة الثالثة 3-1 والتأهل إلى الدور التالي، ليثأر من خسارته أمامه في الموسم الماضي في الدور ذاته.

سجل للنادي الملكي البرازيلي إيدر ميليتاو (39) وماركو أسنسيو (76) والحارس خوسيه خوان خطأ في مرماه (78)، وللخاسر دانييل فيغا سينتاس (66).

وفي مباريات أخرى، فاز ريال مايوركا على إيبار 2-1 وريال سوسييداد على ليغانيس 3-2، فيما تغلب فالنسيا على قرطاجنة من الدرجة الثانية 2-1، وخسر سلتا فيغو أمام أتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة 1-2.

كما فاز ريال بيتيس على بلد الوليد بثلاثية نظيفة ورايو فاياكانو على ميرانديس من الدرجة الثانية 1-صفر.

وكان قطب مدينة برشلونة الآخر اسبانيول حجز بشق الأنفس بطاقته إلى الدور ذاته بفوزه على بونفيرادينا من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والإضافي 1-1 الثلاثاء.