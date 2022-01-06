الصحة: مجمع ناصر الطبي يجري عملية تركيب مفصل كامل للورك

غزة- الرأي

أجرى الفريق الجراحي برئاسة د.غسان أبو زهري رئيس قسم العظام بمجمع ناصر بخانيونس، عملية تركيب مفصل كامل للورك الأيمن لشاب ثلاثيني.



وأفاد د.أبو زهري أن المريض كان يعاني من آلام شديدة ناتجة عن كسر معقد في رأس عظمة الفخذ الأيمن، تم تحويله من إحدى المستشفيات.



ووصف أبو زهري هذه العملية أنها من العمليات ذات المهارة وقد أجريت على يد فريق محلى بالكامل على مدار ساعة ونصف، لافتا الى اجراء مثلها بمشاركة الوفد الطبي من أراضي الداخل المحتل "48".



وأثنى د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي على جهود الكادر الطبي المشارك في هذه العملية الجراحية، متمنيا المزيد من الارتقاء والنجاح لأقسام المجمع المختلفة لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى.