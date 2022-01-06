رئيس سلطة المياه يبحث تعاونه مع هيئة تشجيع الاستثمار

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مقر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة ، حيث تمثلت الزيارة بجولة على أبرز المصانع الموجودة في المدينة الصناعية مثل شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية ، وشركة سرايو الوادية ، وشركة يونيبال لصناعة الملابس .

وناقش د.يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون مع صناع القرار في الهيئة عن امكانية تشكيل لجنة عمل مشتركة لحل المشاكل الاستراتيجية على صعيدي أزمة المياه والبيئة.

وفي ختام الزيارة ، أوضح د.إبراهيم أن قطاع غزة بالرغم من كل أزماته ، إلا أن الصورة داخل المدينة الصناعية توحي بالأمل وامكانية تغيير الواقع .