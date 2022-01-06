المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الطبي المتخصص بجراحة الأطفال

غزة- الرأي

كرّم مستشفى غزة الأوروبي وفداً طبياً مختصاً بجراحة الأطفال، بعد اجرائه العديد من العمليات الجراحية النوعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA.

من جانبه، أكد استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الأوروبي د. هشام دلول، أن الوفد وبمشاركة الطواقم المحلية قام بتشخيص 120 مريض ليتم اختيار المرضى الذين يحتاجون للتدخل الجراحي الدقيق.

وأوضح د. دلول أن الوفد القادم من الضفة الغربية ضم كلاً من د. وائل عمرو ود. أحمد شلطف استشاريي جراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال، بالإضافة إلى طبيب اختصاصي تخدير.

وأضاف: " قمنا مع الوفد بإجراء من 6 إلى 7 عمليات يومياً، وكانت جميعها عمليات نوعية وناجحة وحققت نتائج ممتازة ".

وعبّر د. دلول عن شكره لأعضاء الوفد والرابطة الفلسطينية الأمريكية، وكذلك وحدة التعاون الدولي بوزارة الصحة على جهودها بتسهيل مهام الوفود، مبدياً استعداد قسم جراحة الأطفال للتعاون في تقديم خدمة نوعية وآمنة للمرضى.

بدوره قال د. يوسف خلفة رئيس الرابطة الفلسطينية الامريكية " باما ": " قدمنا لمستشفى غزة الأوروبي في زيارة تعد الثالثة من نوعها لإجراء عمليات جراحية معقدة بتخصصات متنوعة وذلك ضمن برنامج زيارة وفد الرابطة المكون من ثمانية جراحيّن."أشار إلى ان زيارة الوفد تشمل أيضاً الاعلان عن ادخال خدمة الأشعة التداخلية الى قطاع غزة مما سيساهم بحدوث نقلة نوعية بالمستوى الصحي والاطلاع على المشاريع التي نشرف على تنفيذها.

ولفت د. خلفة إلى ان الزيارة لن تكون الأخيرة للوفد، متابعاً:" نحن هنا لتخفيف معاناة أهلنا بقطاع غزة وسنبذل أقصى جهودنا لزيادة عدد الوفود الطبية ودعم القطاع الصحي.

مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد نوّه إلى أن وزارة الصحة تسعى دائما وبالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من العمليات النوعية، وأيضاً للاستفادة منها في صقل وتطوير مهارات الكادر المحلي.