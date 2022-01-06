بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين

الوسطى- الرأي

أفاد قسم النظافة ببلدية دير البلح وسط قطاع غزة أنه تم ترحيل 4000 طن من النفايات الناتج عن تجمعها خلال العدوان الأخير وبشكل طارئ من مكب النفايات الواجد شرق صلاح الدين- نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الاشغال.

وبينت أنه تم الانتهاء من تنظيفه بالكامل حيث يعد من التجمعات الوحيدة المتواجد في المدينة وذلك ضمن جهود قسم النظافة للتخلص من المكبات العشوائية بشكل نهائي ضمن خطة قسم النظافة للارتقاء بمستواها.

وأهاب بالمواطنين بعدم وضع النفايات ومخلفات البناء في المنطقة المذكورة والمحافظة على نظافة وجمال المدنية.