وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2157) الخميس6/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مرابطتين مقدسيتين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابـات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الدولار يرتفع والذهب يهبط بعد نشر اجتماع المركزي الأميركي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الطبي المتخصص بجراحة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يبحث تعاونه مع هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع ناصر الطبي يجري عملية تركيب مفصل كامل للورك وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن فيتامين ك وفوائده للجسم
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين

06 كانون ثاني / يناير 2022 10:28

الوسطى- الرأي

أفاد قسم النظافة ببلدية دير البلح وسط قطاع غزة أنه تم ترحيل 4000 طن من النفايات الناتج عن تجمعها خلال العدوان الأخير وبشكل طارئ من مكب النفايات الواجد شرق صلاح الدين- نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الاشغال.

وبينت أنه تم الانتهاء من تنظيفه بالكامل حيث يعد من التجمعات الوحيدة المتواجد في المدينة وذلك ضمن جهود قسم النظافة للتخلص من المكبات العشوائية بشكل نهائي ضمن خطة قسم النظافة للارتقاء بمستواها.

وأهاب بالمواطنين بعدم وضع النفايات ومخلفات البناء في المنطقة المذكورة والمحافظة على نظافة وجمال المدنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟