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رئيس سلطة المياه يعزز تعاونه مع جمعية أحباء ماليزيا

06 كانون ثاني / يناير 2022 10:44

رئيس سلطة المياه يعزز تعاونه مع جمعية أحباء ماليزيا
رئيس سلطة المياه يعزز تعاونه مع جمعية أحباء ماليزيا

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون، مقر جمعية أحباء ماليزيا لمناقشة أبرز مواضيع العمل المشتركة بين الطرفين.


في حين استعرض د.يوسف ابراهيم في بداية الزيارة عن أبرز مهام وأنشطة السلطة من خلال توضيح طبيعة أزمة المياه الموجودة في قطاع غزة، وماهية الواقع البيئي وتأثر جميع القطاعات الحيوية منها.


فيما اعتبر د.يوسف ابراهيم أن مشكلة ملوحة المياه لها انعكاسات خطيرة على مناحي الحياة كافة، كما تعتبر مشكلة استراتيجية تحتاج لطرح حلول على الطاولة من خلال تنفيذ عدة مشاريع بالشراكة مع جمعية أحباء ماليزيا.


واتفق الطرفان في ختام اللقاء، على تحديد موعد لعقد اجتماع فني يمكن من خلاله مناقشة مشاريع يمكن أن تساهم في حل المشاكل الناجمة عن أزمتي ملوحة المياه والتلوث البيئي.
 

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