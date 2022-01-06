"العمل" تبحث تعاونها مع النائب العام

غزة- الرأي

زار وفد رفيع المستوى من وزارة العمل ممثلاً بـ محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل والقائم بأعمال وكيل الوزارة ومشاركة المدراء العامين ورؤساء الوحدات، النائب العام المستشار د. محمد النحال في ديوانه لتهنئته بالمنصب الجديد، داعياً له بالتوفيق والسداد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وثمن طبيل دور النيابة العامة في عديد القضايا التي تتقاطع مع وزارة العمل، والتي أبرزها ما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية، وكذلك القضايا العمالية المختلفة، وقضايا أخرى.



وتطرق طبيل لطبيعة عمل الوزارة، وما يقع على عاتقها من مهام متعلقة بتوفير فرص التشغيل المؤقت، والعمل على تحسين بيئة العمل وتخليص العمال من القضايا العمالية العالقة، وغيرها من المهام.



من جانبه ثمن المستشار د. النحال جهود وزارة العمل، مؤكداً على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين النيابة العامة والوزارة في سبيل الوصول إلى منظومة عمل متطورة وآمنة وسليمة.



وأوضح المستشار د. النحال أنه في أتم الاستعداد لتذليل العقبات التي تعترض عمل الإدارات والوحدات التابعة لوزارة العمل، بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى.

وأبدى المستشار د. النحال شكره وامتنانه على الزيارة التي تأتي في سياق البدء بتعزيز العلاقة بين الطرفين، وتطوير الشراكة الحقيقية في عدة قضايا.