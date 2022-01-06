وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يعزز تعاونه مع جمعية أحباء ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية المديرية العامة للإصلاح والتأهيل تعزز تعاونها مع وزارة العدل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2157) الخميس6/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مرابطتين مقدسيتين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابـات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الدولار يرتفع والذهب يهبط بعد نشر اجتماع المركزي الأميركي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الطبي المتخصص بجراحة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يبحث تعاونه مع هيئة تشجيع الاستثمار
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تبحث تعاونها مع النائب العام

06 كانون ثاني / يناير 2022 10:51

"العمل" تبحث تعاونها مع النائب العام

غزة- الرأي

زار وفد رفيع المستوى من وزارة العمل ممثلاً بـ محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل والقائم بأعمال وكيل الوزارة ومشاركة المدراء العامين ورؤساء الوحدات، النائب العام المستشار د. محمد النحال في ديوانه لتهنئته بالمنصب الجديد، داعياً له بالتوفيق والسداد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. 


وثمن طبيل دور النيابة العامة في عديد القضايا التي تتقاطع مع وزارة العمل، والتي أبرزها ما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية، وكذلك القضايا العمالية المختلفة، وقضايا أخرى. 


وتطرق طبيل لطبيعة عمل الوزارة، وما يقع على عاتقها من مهام متعلقة بتوفير فرص التشغيل المؤقت، والعمل على تحسين بيئة العمل وتخليص العمال من القضايا العمالية العالقة، وغيرها من المهام.


من جانبه ثمن المستشار د. النحال جهود وزارة العمل، مؤكداً على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين النيابة العامة والوزارة في سبيل الوصول إلى منظومة عمل متطورة وآمنة وسليمة.


وأوضح المستشار د. النحال أنه في أتم الاستعداد لتذليل العقبات التي تعترض عمل الإدارات والوحدات التابعة لوزارة العمل، بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى.
وأبدى المستشار د. النحال شكره وامتنانه على الزيارة التي تأتي في سياق البدء بتعزيز العلاقة بين الطرفين، وتطوير الشراكة الحقيقية في عدة قضايا.

 

 

271443934_2163024757195460_6443614942160158392_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟