بلدية خان يونس تُوقع اتفاقية لتطوير الكراج المركزي للسيارات

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع إحدى الشركات المحلية اتفاقيةً لتطوير الكراج المركزي للسيارات والواقع في الساحة الشمالية لمبنى البلدية، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة (170) ألف يورو.



وحضر مراسم التوقيع رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ومدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومسئول ملف صندوق البلديات بالبلدية أ. عبد الكريم الفرا، وممثل عن شركة المقاولات.



وأكد رئيس بلدية خان يونس د. البطة على أهمية الاتفاقية والتي تعتبر استكمالاً للجهود المبذولة في استكمال مراحل تطوير الكراج المركزي، والذي يهدف إلى الحد من حركة المركبات العشوائية في المدينة بالإضافة إلى تنظيم حركة تنقل السيارات داخل وخارج نفوذ بلدية خان يونس.



وأوضح د. البطة مكونات الاتفاقية والتي سيتم بموجبها إنشاء مظلة للسيارات على مساحة (600) متر مربع وإقامة خلايا شمسية لتوفير الإنارة المطلوبة للكراج والمنطقة المحيطة به، وكذلك توفير الاحتياجات الأساسية لمرتادي الكراج ومبنى الكرامة من المواطنين والسائقين وأصحاب المحال والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.



ومن جانبه أشار م. الأخرس إلى أن العمل بالمشروع سيستمر (4) شهور متواصلة، حيث تشمل تلك الأعمال تأسيس مظلة للسيارات بقواعد خرسانية ثابتة وإعادة تركيب بلاط الانترلوك في الممرات، وإقامة معرش معدني وتنفيذ نظام "الخلايا الشمسية" لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لإنارة المكان ومحيطه والمرافق التابعة للكراج بالكهرباء الدائمة.

