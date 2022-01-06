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جودة البيئة تبحث تعاونها مع حملة توعية ومناصرة وادي غزة

06 كانون ثاني / يناير 2022 11:02

جودة البيئة تبحث تعاونها مع حملة توعية ومناصرة وادي غزة
جودة البيئة تبحث تعاونها مع حملة توعية ومناصرة وادي غزة

غزة- الرأي

بحثت طواقم وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة سبل التعاون والشراكة في مجال نشر وتعزيز الوعي البيئي مع حملة توعية ومناصرة وادي غزة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات بما يعزز الوعي بأهمية البيئة بشكل عام، وبأهمية المحميات الطبيعية وعلى رأسها محمية وادي غزة بشكل خاص.


في حين تم التطرق الى سبل التعاون والمشاركة في احياء مناسبة يوم المياه العالمي، والتعاون في تدشين وإطلاق معرض بيئي بالإضافة للمشاركة في إرشاد المشاركين في المسير البيئي في وادي غزة، كما تم مناقشة مجموعة أفكار مثل اطلاق مسابقة بيئية بين طلبة المدارس والجامعات.


من جانبه أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم بأن التوعية البيئية عمل جماعي ويتم الوصول لأفضل النتائج من خلال المشاركة في تقديم التسهيلات لكافة المؤسسات والمشاريع الناشطة في مجال العمل البيئي التوعوي.


بدوره أشار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بأن مؤسسته معنية بالتعاون مع جميع المؤسسات والأطراف العاملة في المجال البيئي بما يحقق التنمية البيئية المستدامة ويعزز مستويات الوعي البيئي لدى الفئات المختلفة من ابناء شعبنا.
 

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