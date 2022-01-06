الداخلية: تحقيق الأمن والاستقرار في غزة لم يأتِ من فراغ

غزة - الرأي

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دؤوب للمنظومة الأمنية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريحات صحفية لإذاعة "زمن"، صباح اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية تتطلع لتحقيق أعلى نسبة من شعور المواطنين بالأمن.

وأوضح البزم، أن الوزارة تهدف خلال خطتها للعام الحالي للمحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة.

وفي سياق آخر، أكد أن علاقة وزارة الداخلية مع مختلف الفصائل وطيدة ومميزة، ونؤمن بمنهجية التنسيق مع كافة مكونات شعبنا.

وبين البزم، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهداً كبيراً في تسهيل وتأمين إقامة الفعاليات المركزية للفصائل دون استثناء، ونعمل على تأمين أفضل الأجواء خلال إقامة المناسبات الدينية والوطنية لشعبنا.

وفي موضوع آخر، شدد على أن شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات تبذلان جهداً كبيراً لضبط الحالة المرورية، وقرار تخفيض رسوم الترخيص سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري وبذلك يتم مدة ثلاثة أشهر المحددة وفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، وهي فرصة غير مسبوقة للسائقين لتسوية أوضاعهم ومعالجة الملفات القديمة.

وأشار إلى أن الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، ولكن ركزنا جهودنا خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر؛ بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل.

وأعلن البزم، أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط جديدة من أجل تنظيم وضع الحالة المرورية، والوصول لواقع مروري أفضل.

وهنأ المواطنين الحاصلين على وثائق "لم الشمل"، ونؤكد أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة عن رئيس السلطة منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة لم يجرِ أي تغيير على قيمة تلك الرسوم.