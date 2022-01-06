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التعليم يعقد ورشة عمل لعرض مسودة معايير الاعتماد المدرسي

06 كانون ثاني / يناير 2022 11:13

التعليم يعقد ورشة عمل لعرض مسودة معايير الاعتماد المدرسي
التعليم يعقد ورشة عمل لعرض مسودة معايير الاعتماد المدرسي

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي ورشة عمل لعرض مسودة معايير الاعتماد المدرسي على رؤساء أقسام الترخيص والاعتماد المدرسي ومجموعة من مديري المدارس والمشرفين ممن لديهم خبرة في برنامج الاعتماد المدرسي.


وحضر الاجتماع د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، ود. إياد الدجني رئيس لجنة مراجعة معايير الاعتماد المدرسي، وأعضاء اللجنة د. عماد أبو سمعان، ود. أحمد لافي، وأ. أشرف الكرد، وأ. مريم السميري، وأ. رائدة مقبل، وأ. غادة الفرا.


وخلال الورشة تم عرض ما قامت به وحدة الترخيص من دراسة الواقع للاعتماد المدرسي من خلال ورش عمل سابقة عُقدت على مستوى كافة مديريات التعليم حيث كانت توصيات الورشة بمثابة مدخل أساس لعمل اللجنة.


ومن ثم استعرض رئيس اللجنة منهجية عملها والتي تضمنت خمس مراحل أساسية وهي التخطيط لأعمال اللجنة وإعداد النسخة الأولية لمعايير الاعتماد المدرسي بعد المراجعة وعرض الدليل على مجموعة بؤرية ثم على قيادة الوزارة وإعداد الأدلة والنماذج اللازمة، وتدريب المديرين واتخاذ القرار بالتطبيق.


كما تم عرض وثيقة معايير الاعتماد المدرسي ,مجالاتها الرئيسة والفرعية والمعايير والمؤشرات، حيث تم توضيح المبادئ التي كانت نقاط ارتكاز في إجراء التعديلات على معايير الاعتماد المدرسي والتي من أهمها إعادة صياغة المؤشرات بما يجعلها أكثر قابلية للقياس وأكثر انتماءً للمعيار والمجال، وكذلك إثراء المعايير بمفاهيم ومصطلحات تعتبر مطلب أساس للتحسين المستمر ومنها التركيز على التخطيط الاستراتيجي لمدير المدرسة وقدرته على قيادة التغيير، بالإضافة إلى دمج التعليم الرقمي.


كما تم مناقشة المجالات والمعايير والمؤشرات بكافة تفاصيلها للوقوف على صياغة المؤشر ومدى انتمائه للمعيار وكيفية قياسه، علاوة على التأكيد بأنه سيكون هناك مجموعة من الأدلة كمخرجات لأعمال اللجنة بما يخدم ويُيسر آليات التطبيق فيما بعد.

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