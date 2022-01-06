"عياش" يكرم البطلين "حمادة" و"خضر" بعد إنجاز البطولة العربية لرفع الأثقال

كرم جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، البطل محمد حمادة الحاصل على (٣) ميداليات ذهبية في فئة الناشئين وبرونزية الكبار في البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت في أربيل بالعراق نهاية الأسبوع الماضي، كما تم تكريم البطل يونس خضر الحاصل على المركز السادس في البطولة.

حضر التكريم محمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس الأعلى، وبلال الشاعر مدير الأندية، و سعيد الكيلاني عضو اتحاد رفع الأثقال وحسام حمادة مدرب منتخب رفع الأثقال.

وعبر جابر عياش عن تقديره لجهود اتحاد اللعبة واللاعبين الأبطال ومدرب المنتخب لما قدموه من أداء متميز رغم الظروف الصعبة ومعاناة السفر حتى الوصول إلى مكان إقامة البطولة، وهنأ البطلين حمادة وخضر وتمنى لهما التوفيق في البطولات القادمة وتحقيق المزيد من الإنجازات لفلسطين، ونقل عياش تحيات عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى وحرصه على متابعة ودعم منتخب رفع الأثقال ومساندة كل الرياضيين الذين يحملون الإرادة والعزيمة الصادقة لتمثيل الوطن في كافة المحافل.

بدوره شكر سعيد الكيلاني عضو اتحاد رفع الأثقال والمدرب حسام حمادة الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى واستضافة التدريبات والمساندة المتواصلة من عبد السلام هنية، وأكدا أن هذا الإنجاز جاء بعد عناء ليحفز اللاعبين على تقديم المزيد في البطولات المقبلة.