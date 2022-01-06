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يتم العمل بها بشكل سواء بين غزة والضفة

معروف: لا زيادة على قيمة رسوم معاملة "جمع الشمل"

06 كانون ثاني / يناير 2022 11:57

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي

هنأ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، المواطنين الحاصلين على موافقات "جمع الشمل"، مؤكدا أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة كمرسوم عن رئيس السلطة في عام 1998، وتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي عام 2003.

وقال معروف لإذاعة "صوت الوطن" المحلية، إن قيمة الرسوم على المعاملة يتم العمل بها في غزة والضفة بشكل سواء، ولم يجرِ عليها أي تغيير أو زيادة، وتم تحصيل رسوم الدفعات السابقة بالضفة بذات القيمة.

وأضاف معروف أن حالات الشئون الاجتماعية يتم اعتبار خصوصية وضعها في كافة المعاملات وهذا عرف معمول به لدى كافة الجهات الحكومية وفي وزارة الداخلية، دون الاخلال بالقانون.

وتابع: "ندرك صعوبة واقع منتفعي شبكات الشئون، وسعينا للضغط على كافة الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، ونأمل حلا قريبا له".

وأشار معروف، إلى أن باب التسجيل على رابط وزارة العمل ما زال مفتوحا للعمال الراغبين بالعمل بالداخل المحتل، متوقعا البدء في اتمام التصاريح قريبا حسب الأعداد التي يتم الموافقة عليها.

وأوضح أن الجهات الحكومية تجتهد في توفير تمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مبينا أن مئات المشاريع يتم تمويلها حكوميا عبر هيئة تشجيع للاستثمار وصندوق دعم الشباب.

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