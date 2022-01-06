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رئيس بلدية دير البلح بتفقد سير العمل بمشروع صيانة الأرصفة

06 كانون ثاني / يناير 2022 12:31

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو سير العمل في مشروع صيانة الأرصفة بدير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات الرحلة الثالثة- النافذة السادسة – دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة كورونا، حيث قام بزيارة ميدانية لمواقع العمل بالمدينة للاطلاع على نسبة الإنجاز بما يضمن الانتهاء منه وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقاً.

وأكد على سعي البلدية المستمر للنهوض بالمدينة، وتنفيذ أكبر عدد من المشاريع التنموية التي تخدم المدينة وتأتي ضمن أولويات الاحتياجات لتطوير المدينة والارتقاء بها وخدمة السكان، لافتاً أن البلدية مستمرة في البحث عن التمويل للعديد من المشاريع.

 وعبر عن تقديره لجهود الطاقم الميداني العامل بالمشروع وحرصهم على تنفيذه خلال الفترة المحددة، وخلال الزيارة تم توزيع العصير والكيك على العمال خلال قيامهم بعملهم.

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