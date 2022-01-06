" أبو الريش" يشيد بجهود وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش بجهود وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA” برئاسة د. يوسف خلفة رئيس الرابطة الطبية في انجاز التدخلات الجراحية ، جاء ذلك خلال لقاء تكريمي بمكتبه صباح اليوم للوفد بانتهاء مهام زيارتهم للقطاع .

وأعرب د. أبو الريش عن تقديره الكبير لحرصهم على التواجد في قطاع غزة ضمن فريق طبي متخصص وضع على جدول زيارته للقطاع اجراء جملة من التدخلات الجراحية لعدد من التخصصات، هذا وأطلع د.ابو الريش الوفد على مستجدات المشهد في قطاع غزة وماتبذله الوزارة من جهود لتعزيز الرعاية الصحية بكافة مستوياتها .

بدوره عبر د.خلفه عن سعادته والوفد المرافق بانجاز المهام واجراء جملة من العمليات الجراحية ، والالتقاء بزملاء لنا في غزة والذين نحمل لهم كل التقدير على مستوى الخدمة الصحية التي يقدمونها في غزة ، مؤكدا حرص المؤسسة على مواصلة استجلاب العديد من الوفود الطبية الى غزة هذا الجزء العزيز من الوطن لمشاركة زملاؤنا في اجراء العمليات الجراحية والتخفيف من معاناة المرضى .

يذكر أن الوفد الطبي يضم التخصصات الجراحية ” جراحة القلب ،جراحة الكبد والقنوات المرارية ، جراحة الاوعية الدموية ، جراحة الكى ومسالك الأطفال وجراحة التجميل والترميم.