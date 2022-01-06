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خلال ورشة عمل

الصحة تناقش واقع الحوسبة في المستشفيات بين الحاضر والمأمول

06 كانون ثاني / يناير 2022 01:31

الصحة تناقش واقع الحوسبة في المستشفيات بين الحاضر والمأمول
الصحة تناقش واقع الحوسبة في المستشفيات بين الحاضر والمأمول

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بمدينة غزة، ورشة عمل حول واقع الحوسبة في المستشفيات بين الحاضر والمأمول، وذلك تحت شعار” نحو وحدة الفهم وتكامل الأدوار والنجاح في إدارة المعلومات الصحية”.


وفي كلمة له بالورشة، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد المهندس أسامة قاسم، أن الورشة تأتي في سبيل تطوير وتجويد الخدمات الصحية وإدارة المعلومات الصحية بشكل سليم بما ينعكس على سلامة اتخاذ القرار، ويسهم في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وثمن المهندس قاسم، جهود كافة الطواقم الهندسية وإسهاماتها في تطوير أنظمة العمل داخل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الورشة التي تجمع بين الإدارات تهدف لتحديد الفجوات والاحتياجات، ولاستكمال البرامج التي تم البدء بها خلال الأعوام الماضية.


وبدوره، أكد مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح، إلى أهمية الحوسبة في التعامل السليم مع السجلات الطبية، مشيراً إلى أن تطبيق الحوسبة بالوزارة انعكس إيجابا وبشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمريض وعلى الأداء الجيد للكوادر الطبية.


وناقشت الورشة التي جاءت بمشاركة مدراء الإدارات المختصة، ومدراء المستشفيات، تطور خدمات تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة في العديد من المجالات، من بينها خدمات الطوارئ وشؤون المرضى والعمليات، وكذلك على صعيد صيدليات المستشفيات ومراكز الأشعة والأنظمة الادارية والعيادات الخارجية.

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