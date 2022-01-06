الصحة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة العمانية

غزة- الرأي

بحث مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج سبل تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة العمانية.

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الهيئة العُمانية أ. وائل أبو سويرح في مقر الهيئة العمانية بغزة.



وأشاد د. الحاج بدور الهيئة العمانية في تنمية المشاريع الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تساعد في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، موجها شكره لسلطنة عُمان والسلطان قابوس وللحكومة والشعب العُماني على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.



وفي ختام اللقاء، تم تقديم شهادة شكر للهيئة العمانية على تعاونهم المستمر في انشاء وتطوير المشاريع الصحية.