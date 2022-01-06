الصحة تزود طواقم أقسام الطوارئ بزي موحد

غزة- الرأي

زودت دائرة طب الطوارئ بوزارة الصحة، الطواقم العاملة داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات الأساسية السبعة بزي موحد وأحذية طبية ذات جودة عالية، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية WHO وبالتعاون مع دائرة اللوازم العامة.

وأوضح د.محمد العطار مدير طب الطواري بالإدارة العامة للمستشفيات، أنه تم تجهيز الزي لتوحيد اللون والشكل، لافتا الى أنها شملت زي خاص بالأطباء وزي خاص بالتمريض وزي خاص بخدمات المرضى، الأمر الذي يعكس المنظر الجمالي للطواقم العاملة داخل الطوارئ، كما وتم وضع علامة تعريفية للتسهيل والتيسير على المترددين على أقسام الطوارئ للتعريف والتمييز بين الحكيم والطبيب.

ووجه د. العطار شكره لمنظمة الصحة العالمية WHO على الدعم المستمر لأقسام الطوارئ والاستجابة الفعالة للاحتياجات.