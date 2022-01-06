بيطرة الشمال تواصل تقديم التطعيم المجاني لمربي الأبقار

غزة- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية في محافظة الشمال جولة ميداينة، لمتابعة مزارع الأبقار الحلوب في المحافظة، وتقديم التطعيم الخاص بالوقاية من مرض "الحمى القلاعية" لمربي الأبقار الحلوب.



يأتي ذلك للحاجة الماسة لذلك في ظل محدودية كميات التطعيم المتوفرة في قطاع غزة.



وقدمت طواقم الخدمات البيطرية الارشادات اللازمة للمزارعين، لمتابعة ومراقبة الابقار في مزارعهم في حال حدوث اي طارئ وسرعة التواصل مع دائرة الخدمات البيطرية، من أجل الحفاظ عليها خالية من الأمراض وتلقي التطعيمات اللازمة.



جدير بالذكر أن مرض " الحمى القلاعية" مرض فيروسي سريع الإنتشار يصيب الأبقار والأغنام ويؤدي الى نفوق الحيوانات مما يسبب خسائر فادحة لأصحاب المزارع.