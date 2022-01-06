دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور منزل الأسير مجد عويضة

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، منزل الأسير مجد عويضة.

و ضم الوفد أ. سعد أبو الخير " مدير عام شئون الأسرى والمحررين، وبمشاركة طاقم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أ. صابر أبو كرش " مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وذلك ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى الذي تقوم به دائرة الرعاية والإرشاد على مدار العام .



يشار إلى أن الأسير عويضة من مواليد عام 1993 ، محكوم بالسجن لمدة "9" سنوات، أعتقل بتاريخ 23/2/2016 عبر بوابة إيرز بيت حانون أثناء سفره لمدينة رام الله للمشاركة فى عمل يتعلق بالمواهب الشابة الفلسطينية .