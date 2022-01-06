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دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور منزل الأسير مجد عويضة

06 كانون ثاني / يناير 2022 02:28

دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور منزل الأسير مجد عويضة
دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور منزل الأسير مجد عويضة

غزة- الرأي

زار  فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، منزل الأسير مجد عويضة.

و ضم الوفد  أ. سعد أبو الخير " مدير عام شئون الأسرى والمحررين، وبمشاركة طاقم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أ. صابر أبو كرش " مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وذلك ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى الذي تقوم به دائرة الرعاية والإرشاد على مدار العام .


يشار إلى أن الأسير عويضة من مواليد عام 1993 ،  محكوم بالسجن لمدة "9" سنوات، أعتقل بتاريخ 23/2/2016 عبر بوابة إيرز بيت حانون أثناء سفره لمدينة رام الله للمشاركة فى عمل يتعلق بالمواهب الشابة الفلسطينية .

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