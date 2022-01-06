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وزارة الاسرى ولجنة أهالي الأسرى تزور لجنة الصليب الاحمر

06 كانون ثاني / يناير 2022 02:33

وزارة الاسرى ولجنة أهالي الأسرى تزور اللجنة الدولية للصليب الاحمر
وزارة الاسرى ولجنة أهالي الأسرى تزور اللجنة الدولية للصليب الاحمر

غزة- الرأي

التقى وفد من وزارة الأسرى والمحررين ولجنة أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.


وضم الوفد كل من صابر أبو كرش "مدير عام العلاقات العامة والإعلام "، ووالد الأسير مجد عويضة "أبو المجد" "منسق لجنة أهالي الأسرى، ووالد الأسير رمزي صالح ووالد الأسير باسل عريف، وكان في استقبالهم مريم ملير مديرة الصليب، وأ.فايز الأقرع في الاستقبال.


وعبر الوفد لمديرة الصليب الأحمر عن حالة القلق والخوف التي يعيشها أهالي الأسرى على أبنائهم داخل سجون الاحتلال، وتصاعد عمليات القمع والتنكيل وسياسة الاهمال الطبي، واستمرار منع الزيارات منذ أكثر من عامين.


وطالب الوفد اللجنة الدولية بسرعة التحرك الفعلي والجاد لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة كبار السن والمرضى، ووضع حد لسياسة الاهمال، التي أودت بحياة عدداً منهم حيث كان أخرهم الشهيد الاسير سامي العمور، ولا زال جثمانه محتجز لديهم في مقبرة الارقام.


وكما طالبت بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقانونية التي وجدت من أجلها، والخروج من دائرة الصمت، وإعادة برنامج زيارات ذوي أسرى قطاع غزة الممنوعون من الزيارات منذ سنوات طويلة بحجج أمنية واهية وبشكل مخالف للاتفاقيات، والمعاهدات الدولية.
 

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