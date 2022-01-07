جيمى فاردى يمزق شباك ليفربول بقذيفة صاروخية

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

قدم جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتى الإنجليزى، موسما هائلا 2015-2016 تحت قيادة مدربه الإيطالى حينها كلاوديو رانييرى، حيث شكل ثنائيا خطيرا مع النجم الجزائرى رياض محرز، وكان لهذا الثنائى مفعول السحر فى تحقيق المعجزة وتتويج الثعالب بلقب البريميرليج، تغلبوا وقتها على الأندية الكبرى أمثال مانشستر سيتى وتشيلسى ومانشستر يونايتد.

وضمن مباراة الدور الثانى أمام ليفربول والتى أقيمت على ملعب "كينج باور"، قاد فاردى الثعالب لتحقيق فوز رائع 2-0 على حساب الريدز، حيث سجل الثنائية بمفرده، وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 60 خرافيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومزق فاردى شباك ليفربول بقذيفة صاروخية من تسديدة مفاجأة أذهلت حارس الريدز.