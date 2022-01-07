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3 منتخبات عربية تسعى لاستعادة لقب الكان الغائب

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:05

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7 منتخبات عربية تشارك فى النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا فى النسخة الثانية التى تقام بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، بعد النسخة الماضية فى مصر 2019.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 فى الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام الحالي، ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة من المنتخبات العربية هى: منتخب الجزائر (حامل اللقب)، رفقة منتخبات تونس، مصر، المغرب، موريتانيا، السودان، وجزر القُمر، الذي يشارك في النهائيات لأول مرة في تاريخه.

وتبحث 3 منتخبات عربية عن استعادة اللقب الأفريقي الغائب وعلى رأسها منتخب المغرب بعد 45 عاما بعدما حصد لقبه الوحيد في نسخة 1976، وكذلك تونس بد لقب 2004، بالإضافة إلى منتخب مصر الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 مرات لكن آخر لقب للفراعنة كان عام 2010.

ويبحث منتخب مصر مع مدربه البرتغالي كارلوس كيروش عن استعادة العرش الأفريقي الغائب خاصة أن الفراعنة لديهم نجوم الكرة العالمية بقيادة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

بينما يسعى منتخب تونس الذي توج باللقب مرة وحيدة في نسخة 2004 على أرضه لتحقيق البطولة مراهنا على خبرات لاعبيه في القائمة التي استدعاها المدير الفني منذر الكبير.

ويأمل منتخب المغرب لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب طويل منذ التتويج الوحيد عام 1976.

ويضع منتخب المغرب رهانه على النجوم الموهوبين في قائمته خاصة الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ومنير الحدادي.

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