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أتلتيكو مدريد يسحق رايو ماخاداهوندا بخماسية ويتأهل لدور الـ 16 من كأس إسبانيا

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:08

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تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى بعد فوزه الكبير الذى حققه على مضيفه فريق رايو ماخاداهوندا من الدرجة الثالثة، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "سيرو ديل إسبينو"، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة. 

أنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ماتياس كونيا، ريناد لودى ولويس سواريز فى الدقائق 17، 26 و 41 من زمن المباراة. 

وفى الشوط الثانى عزز الروخى بلانكوس تفوقه بهدفين عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان والبرتغالى جواو فيليكس فى الدقائق 67 و 79 من عمر اللقاء. 

وكان ريال مدريد قد نجح فى التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا إثر تغلبه على مضيفه ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الموسم الحالي 2021-2022 من المسابقة.

كما صعد برشلونة لنفس الدور بعد فوزه الصعب على مضيفه ليناريس ديبورتيفو أحد اندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، في دور الـ 32 من منافسات كأس الملك للموسم الجاري 2021-22. 

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