Withings الألكترونية لديها مقياس يقيس مخطط كهربية القلب

أعلنت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية Withings في CES 2022 عن الجهاز الذي تسميه المحطة الصحية المتصلة Body Scan، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وبالإضافة إلى الوزن، فإن الجهاز البالغ سعره 300 دولار يتميز بقراءات EKG المكونة من ستة قوائم، وقياسات تكوين الجسم المجزأة، والقدرة على تقييم نشاط أعصاب القدم.

ويمثل الجهاز مقياسًا للأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية توزيع الدهون في أجسامهم وكيف يمكن أن يرتبط ذلك بدوره بصحة قلبهم.

ونظرًا لأن المقياس يعد بتوفير تخطيط القلب في المنزل، يجب أن يمر بعملية موافقة أكثر صرامة من إدارة الغذاء والدواء. وتسببت نفس العملية فى تأخير طويل في ScanWatch الخاصة بالشركة، التى توفر ميزة ECG عبر المعصم، مما جعله يصل إلى أوروبا قبل الولايات المتحدة.

ويضيف Body Scan الجديد بعض الميزات الجديدة غير التقليدية إلى المقياس الذى يبدو مألوفًا من Withings، ويعد المنتج الذي يحتوى على أربعة مستشعرات للوزن، بدقة وزن الجسم فى حدود 50 جرامًا.

ويحتوي الجهاز أيضًا على 14 قطبًا كهربائيًا ITO داخل المنصة وأربعة أقطاب كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ في مقبض قابل للسحب، وتجمع هذه المستشعرات معًا البيانات لتحليل مخطط كهربية القلب المكون من ستة محاور وتكوين الجسم الجزئى.

ويعد Body Scan بتحليل يومى للبيانات المرتبطة بالظروف الصحية، بما فى ذلك معدل ضربات القلب وعمر الأوعية الدموية وقياس مخطط كهربية القلب.

وتعني الأقطاب الكهربائية أن الجهاز يستخدم تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية لقياس التكوين العام للجسم. وبالإضافة إلى نسبة الدهون القياسية في الجسم، يمكن لجهاز Withings أيضًا قياس نسبة الماء والدهون الحشوية والعضلات وكتلة العظام.

Withings تطلق مقياسًا أكثر ذكاءً لقياسك كما يعد بأن يكون قادرًا على تقديم المزيد من القراءات الدقيقة لأجزاء الجسم الفردية، بما في ذلك الجذع والذراعين والساقين.

ونظرًا لوجود منتجات أخرى للشركة، فإن Body Scan هو امتداد واضح للعلامة التجارية، ولدى الشركة أجهزة تعقب النوم تحت المرتبة، والأساور الذكية لقياس ضغط الدم، وأجهزة استشعار درجة حرارة الجسم.

وعلاوة على منتجات الأجهزة، تعمل Withings على توسيع نطاق التدريب الصحي داخل التطبيق. وتمكن الشركة مستخدميها من الوصول إلى التدريب والأخصائيين السريريين والتغذية الشخصية، وتساعدهم خطط التمارين في الوصول إلى أهدافهم الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين تصدير لقطة صحية مع البيانات التاريخية، وتكون هذه البيانات مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في متابعة صحتهم جنبًا إلى جنب مع خبراء التغذية والمدربين والمهنيين الصحيين.