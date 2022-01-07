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بـ"ميزة تويتر".. أول تحديث فى واتساب خلال 2022

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:23

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يستعد تطبيق التواصل الفورى "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وذكر موقع (WABetaInfo) التقنى أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التى تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.

ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن "واتساب" يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".

وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر "واتساب".

وفي أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.

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