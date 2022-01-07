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الحتة يشيد بدور النقابات ويؤكدأهمية تفعيل ملف الخبرة بالمجال الهندسي

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:30

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غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بجهود النقابات الفلسطينية في قطاع غزة مؤكداً على أن القوانين الناظمة لعمل النقابات جاءت لتيسير العمل ولتقديم أفضل وأجود خدمة للمواطن الفلسطيني وكافة الشرائح المجتمعية.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار الحتة لوفد من نقابة المهندسين لتهنئته بمنصب وكيل وزارة العدل.
وأشار الحتة للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، مؤكدا على استمرار هذه المسيرة للوصول إلى أقصى حد في تجويد الخدمات وتقصير أمدها.
من جانبه، أشاد نقيب المهندسين المهندس ناجي سرحان بجهود وزارة العدل والإدارة العامة للشؤون المهنية بالوزارة، لا سيما التعاون الدائم في ملف النقابات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النقابات في قطاع غزة.
كما دعا النقيب لتفعيل ملفات الخبرة والتحكيم في المجال الهندسي، والذي من شأنه تقديم العون الاختصاصي للقضاء، وتقليص أمد التقاضي في القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
جدير بالذكر أن وزارة العدل تمنح رخصة محكم وخبير في عدة مجالات مهنية.
 

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