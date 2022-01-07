الحتة: سنعمل على تطوير العلاقة مع المؤسسات الحقوقية لتعزيز حقوق الإنسان

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على أن الوزارة ستعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، وستواصل تعاونها المثمر معها بما يعزز حالة حقوق الإنسان، ويصون الحريات، ويعالج أي تجاوزات بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الحتة لوفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يرأسه الأستاذ جميل سرحان مفوض الهيئة في قطاع غزة.

وأكد الحتة في محور حديثه على أن الوزارة ستفتح أفاقاً جديدة في العمل مع المؤسسات الحقوقية، وستقوم بعقد لقاءات متخصصة معها معتبرا إياها شريكا أساسيا في عملية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، واحترام الحريات، ومكملة لوزارة العدل في دورها ضمن منظومة العدالة.

وقال أنه سيعمل وفق رؤية تكاملية مع المؤسسات الحقوقية، مبنية على تجديد وتشديد العلاقة مستقبلاً ومنوهاً إلى أن العمل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع الحقوقية هو عمل تكاملي ومتشابك ويهدف بالأساس لتقديم خدمة عدلية جيدة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال والحصار.

من جانبه، أشاد جميل سرحان بدور وزارة العدل في قطاع غزة معددا لكثير من الإيجابيات التي يلمسها المواطن في تعامله مع الوزارة، ومشيراً إلى أن الطموح الحالي هو مواكبة أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 ووضع آليات تواكب التطوير في حالة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.