وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تطلق العمل بالبرنامج المالي المحوسب المتكامل وكالة الرأي الفلسطينية النحال: المسؤولية مشتركة بين منظومة العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نؤسس لسياسات عقابية موحدة ورادعة لتجار ومروجي المخدرات" وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل وفداً من الغرفة التجارية لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: نعيش مرحلة استثنائية تحتاج للارتقاء والنهوض بأداء الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تختتم دورة تدريبية في الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الزراعة يتفقد مديريتي الارشاد الزراعي والبيطرة في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الحتة: سنعمل على تطوير العلاقة مع المؤسسات الحقوقية لتعزيز حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يشيد بدور النقابات ويؤكدأهمية تفعيل ملف الخبرة بالمجال الهندسي وكالة الرأي الفلسطينية شاب مغربي سافر عبر دراجته إلى 24 دولة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحتة: سنعمل على تطوير العلاقة مع المؤسسات الحقوقية لتعزيز حقوق الإنسان

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:33

11
11

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على أن الوزارة ستعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، وستواصل تعاونها المثمر معها بما يعزز حالة حقوق الإنسان، ويصون الحريات، ويعالج أي تجاوزات بهذا الصدد.
جاء ذلك خلال استقبال الحتة لوفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يرأسه الأستاذ جميل سرحان مفوض الهيئة في قطاع غزة.
وأكد الحتة في محور حديثه على أن الوزارة ستفتح أفاقاً جديدة في العمل مع المؤسسات الحقوقية، وستقوم بعقد لقاءات متخصصة معها معتبرا إياها شريكا أساسيا في عملية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، واحترام الحريات، ومكملة لوزارة العدل في دورها ضمن منظومة العدالة.
وقال أنه سيعمل وفق رؤية تكاملية مع المؤسسات الحقوقية، مبنية على تجديد وتشديد العلاقة مستقبلاً ومنوهاً إلى أن العمل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع الحقوقية هو عمل تكاملي ومتشابك ويهدف بالأساس لتقديم خدمة عدلية جيدة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال والحصار.
من جانبه، أشاد  جميل سرحان بدور وزارة العدل في قطاع غزة معددا لكثير من الإيجابيات التي يلمسها المواطن في تعامله مع الوزارة، ومشيراً إلى أن الطموح الحالي هو مواكبة أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 ووضع آليات تواكب التطوير في حالة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟