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وكيل الزراعة يتفقد مديريتي الارشاد الزراعي والبيطرة في رفح

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:35

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غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، مديريتي الارشاد الزراعي والبيطرة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث التقى بالموظفين ومدراءهم.
واستمع اليازوري من مديري الإرشاد والبيطرة، إلى واقع قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني في رفح، و إلى أهم التدخلات اللازمة لتقديم الحلول، ومدى الوصول إلى الحيازات الزراعية وأصحابها.
وفي السياق، أجرى اليازوري جولة على محطة معالجة المياه العادمة التابعة لوزارة الزراعة، واطلع عن قرب على المشكلات التي تحول أمام إعادة تشغيل المحطة و امكانية استثمار كميات المياه اللازمة للمساحات الزراعية التي تعاني من ندرة المياه الصالحة للزراعة نظراً للملوحة العالية.
وأكد اليازوري، على أولوية استثمار المياه المعالجة لأجل الري في محافظة رفح وباقي المحافظات التي تعاني من ملوحة عالية في المياه باعتبارها واحدة من أهم الاستراتيجيات القائمة لحل الاشكاليات في مجال المياه الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التغلب على كافة المشكلات الفنية في محطات المعالجة.
وأوضح أنه كلف بشكل عاجل فريق من المهندسين المختصين بالوزارة، بإعداد دراسة كاملة حول محطة معالجة رفح والتدخلات اللازمة (البشرية والمادية) من أجل توظيفها في تحسين مياه الري وخدمة المزارعين.
 

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