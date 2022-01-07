أوقاف غزة تختتم دورة تدريبية في الحاسوب

غزة-الرأي

اختتمت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع المعهد المهني مركز الإمام الشافعي دورة تدريبية في برنامج الإكسل, استهدفت موظفي المديرية، بهدف تنمية القدرات العملية بما يناسب مع تطوير بيئة العمل.

بدوره أكد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن الدورة تأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بالموظفين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والدينية, مشيداً بجهود المعهد المهني "مركز الإمام الشافعي" ودوره الريادي في ترسيخ مفاهيم التوجيه المهني للطلاب بما يتناسب مع ميولهم لدخول سوق العمل.

منوهاً بأن المديرية تسعى دوماً لتعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات ذات العلاقة, داعياً لمزيد من النجاح ومواصلة مسيرة العلم, من أجل تقديم خدمة أفضل.

