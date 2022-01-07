الأغا: نعيش مرحلة استثنائية تحتاج للارتقاء والنهوض بأداء الوزارة

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبدالهادي الأغا أن وزارته تتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام, منوهاً بأنها تعيش مرحلة استثنائية, تتطلب أداءً وتعاوناً كبيراً, للارتقاء والنهوض وتعزيز المكانة الدينية والاجتماعية للوزارة, لتكون مؤسسة رائدة بفعل انتماء أبنائها بجهدهم وعطائهم.

جاء تأكيده خلال اللقاء السنوي الذي عقدته الوزارة مع موظفيها في مسجد الكتيبة بمدينة غزة, بمشاركة المدراء العامين ومدراء الوحدات والمديريات, والدوائر والأقسام على مستوى المحافظات.

وقال :" نلتقي اليوم في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا, للارتقاء إلى مستوى الأزمة والتحدي, لأن حالة النهوض التي نسعى لتحقيقها تستلزم منا التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة".

واستعرض الأغا السياسات العامة للوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الانفتاح الإيجابي, واستعادة مكانة وتأثير المؤسسة الدينية, وإعادة الاعتبار للوقف وترسيخ ثقافته, وتطوير الكادر البشري, منوهاً بأن كل موظف يقع على عاتقه أمانة تقديم الصورة الحسنة والطيبة للوزارة بحسن خلقة ومعاملته مع الجميع.

وفي مجال البناء المؤسسي أوضح أنه تم البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية وصولا لعام 2024م, وتطوير الخطة التشغيلية واعتماد كلية الدعوة ضمن مؤسسات التعليم العالي وتسوية أوضاع العاملين فيها وتشكيل لجان السياسيات الدينية والوقفية والمالية, واعتماد معايير التكليف الداخلي, بالإضافة إلى تطوير ملف التشغيل المؤقت والتوسع المكاني للوزارة وإنجاز عدد من البرامج الالكترونية.

وعلى صعيد الكادر البشري أشار الأغا أن الحكومة اعتمدت خلال عام 2021م, 300 إحداثية جديدة بالإضافة إلى 250 إحداثية لعام 2022م, ومعالجة ملف البطالة وتطوير التعامل مع كادر التشغيل المؤقت واعتماد التدريب الالكتروني وإطلاق برنامج دبلوم الخطباء ومعالجة ملف المسميات الإشراقية واستحداث أقسام مقرات للعمل النسائي بالمحافظات

وفيما يتعلق بالمجال الديني أضاف :" حققنا الشراكة الدعوية ووحدنا مسار العمل الدعوي, واعتماد الخطبة المنهجية سواء كانت ملزمة أو موحدة أو مقترحة, وتشكيل مجالس المساجد وآليات تفعيلها, وتطور أداء مجلس الاجتهاد الفقهي وقيامه بالتأصيل الشرعي لأعمال المؤسسة الحكومية, وتعزيز الدروس المنهجية في المساجد"

وبين أن وزارته عملت على إعادة الاعتبار للوقف وإحياء الثقافة الوقفية, منوهاً إلى وجود حملات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان, إلى جانب إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية والوقفية واستحداث صور جديدة للوقف كالنقدي والمنفعة والأصول, وصور استثمارية جديدة كالملاعب والشقق السكنية, بالإضافة إلى إطلاق صندوق المريض, وغيرها.

وكشف الأغا أن أبرز المشاريع المنوي تنفيذها خلال العام الجديد 2022م, تتمثل في حوسبة وضبط قواعد البيانات والتحول الرقمي, وإطلاق دبلوم الأئمة والخطباء, وإنجاز المنشآت الوقفية والاستثمارية, وإطلاق المنصة التدريبية والعلمية, ومعالجة ملف الإشراف ورفع مستوى الانتماء للوزارة, وزيادة المدارس الشرعية, وتطوير واقع لجان الزكاة, وإيجاد وقفيات خاصة بالمساجد ومعالجة مشكلة التعديات التاريخية على الأملاك الوقفية.

ودعا الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد واغتنام الوقت لأجل الدعوة إلى الله, وتحقيق أهداف الوزارة

