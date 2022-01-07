المدهون يستقبل وفداً من الغرفة التجارية لمدينة غزة

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من الغرفة التجارية لمدينة غزة، يرأسه نائب رئيس الغرفة الحاج رشاد حمادة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

بدوره، اكد المستشار المدهون على أهمية الغرفة التجارية وعراقتها، ومحافظتها على عجلة الاقتصاد والتجارة عبر الازمنة المختلفة التي عاشها قطاع غزة، مشيدا بتشكيلها مركزاً للتحكيم تابعا لها، وأهميته في الحد من المنازعات التجارية عبر الطرق البديلة للوصول لحلول سريعة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء، مع الوسائل الوقائية التي يجب الاهتمام بها قبل نشوب المنازعات".

من جانبه هنأ الحاج حمادة والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا درع التكريم على توليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له السداد في تعزيز استقلال القضاء.

