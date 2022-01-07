النحال: المسؤولية مشتركة بين منظومة العدالة ومؤسسات المجتمع المدني

غزة-الرأي

اجتمع النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في ديوانه، بمدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية أ. رياض الزيتونية، ووفد ضم رؤساء اللجان بالإدارة، وأشاد بأهمية الدور الهام المنوط بشؤون العشائر والإصلاح في إرساء قواعد السلم الأهلي، في إصلاح ذات البَين، ورَد الحقوق لأصحابها، والمحافظة على ديمومة الاستقرار الأمني والمجتمعي في قطاع غزة.

وأكد المستشار/ د. النحال، أن المسئولية مشتركة بين منظومة العدالة، ومؤسسات المجتمع المدني وكل القطاعات الوطنية، ودعا إلى الاستمرار بتضافر الجهود؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وإحلال العدل والمساواة، وخدمة المواطن الغزّي، مُبيناً إحالته لبعض القضايا لإدارة شؤون العشائر والإصلاح؛ للمحافظة على اللُّحمة المجتمعية والروابط الأسرية والأهلية.

من جهته أثنى أ. الزيتونية على الدور المركزي والمهم الذي تقوم به النيابة العامة في دعم وإسناد رجال الإصلاح؛ لتحقيق الأمن وحماية الحقوق لأصحابها، مثمّناً التسهيلات التي توليها في سبيل تمتين روابط التعاون المشترك مع جميع قطاعات ومؤسسات الوطن؛ وصولاً إلى مجتمع متماسك البُنيان، قوي الروابط المجتمعية، وخالٍ من مظاهر الشحناء والجريمة.

