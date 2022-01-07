بلدية عبسان الكبيرة تطلق العمل بالبرنامج المالي المحوسب المتكامل

غزة-الرأي

أطلقت بلدية عبسان الكبيرة البرنامج المالي المحوسب وفق أساس الاستحقاق الكامل المقدم من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وذلك بعد انجاز فحص قبول المستخدم بنجاح والذي تم اجراءه بواسطة الشركة الاستشارية " ايجيلتي" وبحضور ممثل الشركة المطورة للبرنامج " شركة اكسبرت" وذلك بحضور فريق صندوق البلديات ممثلا بمدير المشروع أ. أسامة النباهين والمستشار المالي د. طارق أبو العجين، وبحضور مدير الاستثمار في البلدية د. أحمد أبو اسماعيل والفريق المالي للبلدية وعلى راسه المدير المالي أ. زياد الشواف.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود كبيرة بذلت على مدار عام كامل (سنة 2021) حيث تم انجاز التأهيل المعرفي للتحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وتحضير الأرصدة الافتتاحية التي دشنت البدء بتشغيل المنظومة المالية الجديدة والتدريب على البرنامج وتشغيله والبدء بترحيل البيانات المالية لفترة تجريبية والتحقق من صحتها وعمل ما يلزم من تعديلات على البرنامج لتتوائم مع متطلبات البلدية وتعكس خبرة المستخدمين في تشغيل البرنامج.

و أكد أ. أسامة النباهين، أن صندوق البلديات سيتابع تشغيل البلدية للمنظومة الجديدة للإطمئنان على ديمومة العمل على النظام وازالة كافة العوائق والاجابة على كافة الاستفسارات وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم الفني بواسطة شركة الاسشارات المالية " ايجيلتي" لفترة ست شهور قادمة، كما سيتم متابعة تقديم الدعم الفني أيضا بواسطة الشركة المطورة للبرنامج خلال فترة الضمان المجانية المتعاقد عليها مع الصندوق.

وتتوجه ادارة البلدية بالشكر الجزيل لصندوق البلديات ومستشاريه على متابعتهم الحثيثة لانجاز وانجاح هذا المشروع، كما تتوجه بالشكر الجزيل لفريق شركة الاستشارات المالية " ايجيلتي" ولفريق الشركة المطورة للبرنامج " شركة اكسبرت “على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المشروع للوصول الى هذه المرحلة، كما تثمن ادارة البلدية الجهود الكبيرة والمضنية لفريق دائرتها المالية على بذلهم الجهد والوقت للتحول نحو اساس الاستحقاق الكامل وفق المعايير الدولية IPSAS واكتسابهم المهارات اللازمة لتشغيل المنظومة المالية الجديدة.

