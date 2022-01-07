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مأمور التسوية يلتقي المعرفين في بلدة المصدر

07 كانون ثاني / يناير 2022 08:06

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غزة-الرأي

التقى مأمور التسوية ممثلاً برئيس سلطة الأراضي ومساعديه كل من م. عمر زايدة وأ. عرابي ابو شعبان وأ. فايز المبحوح مع لجنة المعرفين في بلدة المصدر وسط القطاع والتي تجري على أراضها اعمال التسوية والتسجيل منذ شهر ايلول سبتمر الماضي وتناول اللقاء استعراض أخر التطورات الحاصلة في مشروع التسوية والجهود المبذولة من قبل لجنة التسوية والمعرفين لانجاح المشروع وتشجيع سكان البلدة على التسجىل الاتفاق على تمديد فترة الادعاءات الى نهاية الشهر الجاري اضافة الى تسهيلات اخرى سيتم الاعلان عنها وفقا الاجراءات المعمول بها .
بدوره ، اشاد مأمور التسوية بجهود لجنة  المعرفين المتواصلة في خدمة وتسهيل عمل اللجان والفرق الميدانية ا في بلدة المصدر
وأكد مأمور التسوية المستشار /د. عماد الباز على أهمية انجاح مشروع التسوية في بلدة المصدر لما له من أهمية بالغة في تثبيت الحقوق وانهاء قضية الاراضي غير المسجلة مشيرا الى انه وبعد الانتهاء من تسجيل أراضي المصدر سيتم البدء في منطقة أخرى واعتبر مأمور التسوية بلدة المصدر أنموذجاً يحتذى به في عمل مشروع التسوية هذا المشروع الوطني المهم في تاريخ قطاع غزة بشأن تثبيت الملكيات وتسجيل الأراضي في سجلات الادارة العامة للأاضي والعقارات - الطابو -بسلطة الاراضي .
 

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