رئيس بلدية النصيرات يتفقد منطقة أبو الحصين شمال النصيرات

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري برفقة دائرة الهندسة والتنظيم جولة ميدانية تفقدية لمنطقة أبو الحصين الواقعة شمال النصيرات بالقرب من وادي غزة للوقوف على الوضع القائم لمنطقة أبو الحصين والشارع الهيكلي الذي تم فتحه بعرض 20 متر والمصدق من اللجنة المحلية عام 2013 والمباني القائمة على جانبي الشارع والتي تم منحها خدمات من اللجنة المحلية في حينه، وتم إطلاع رئيس البلدية على الأضرار الجسيمة التي ستنتج عن تغيير مسار الشارع المقترح حسب المخطط الهيكلي لمشروع تأهيل وادي غزة، وسيقوم رئيس البلدية بمتابعة الموضوع والتواصل مع الجهات المعنية بما يضمن تجنب الأضرار الناتجة على المواطنين.