العمل تهنئ المستشار المدهون بمنصبه الجديد وتبحث عدة قضايا

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة العمل ممثلاً بالمدراء العامين ومدراء الوحدات، المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وهنأ د. محمد أبو عسكر ممثلا عن الوزارة، والوفد المرافق له، المستشار المدهون، وقدموا له درع التكريم على توليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق والسداد.

وتطرق د. أبو عسكر إلى مهام وزارة العمل، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين، وكذلك التقاطع مع القضاء الأعلى في العديد من القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والتفتيش وغيرها.

من جهته، رحب المستشار المدهون بوفد الوزارة، مشيداً بجهود وزارة العمل وأنها ركن أساسي ومهم ويجب إبراز كل إنجازاتها ليشعر المواطن بالثقة بمن يمثله.

وأكد المستشار المدهون استعداده لدراسة تخصيص محكمة عمالية لإبداء الرأي في القضايا العمالية المستجدة، مشيراً إلى أنه أينما وجد العدل وجدت الثقة وحل الاطمئنان في نفوس المواطنين.

