برشلونة ضيفا ثقيلا على غرناطة لمواصلة الانتصارات فى الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2021-2022.

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفاً وتلقي 22 هدفا.

فيما يأتي غرناطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات بالإضافة إلى 8 تعادلات و6 هزائم.

ويسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته بعدما اقتنص فوزا صعبا فى مباراته الأولى بعام 2022، على حساب مضيفه فريق ريال مايوركا بهدف نظيف، على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

كما حقق برشلونة فوزا صعبا بعدما قلب الطاولة على مضيفه ليناريس ديبورتيفو أحد اندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ 32 من منافسات كأس الملك للموسم الجاري 2021-22.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة حامل اللقب لنادي أتلتيك بلباو وصيفه العام الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب بطولة كأس ملك اسبانيا، بعد أن اكتسح أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في نهائي النسخة الماضية.

من ناحية أخرى، تلقى تشافى هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسبانى ضربة قوية بعد الفوز على ليناريس 2-1.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة تلقى ضربة دفاعية قوية، بإصابة الأوروجوانى رونالد أراوخو بكسر فى مشط يده اليمنى، ولهذا تم استبداله بين شوطى المباراة أمام ليناريس.

وأضافت أن الأشعة الأولية التى أجراها رونالد أراوخو مدافع برشلونة أثبتت معاناته من كسر فى مشط يده اليمنى.

وقال الحساب الرسمى للفريق الكتالونى فى بيان عبر تويتر: "أجريت اليوم عملية جراحية للاعب رونالد أراوخو، بعد إصابته بكسر فى اليد اليمنى خلال مباراة الكأس ضد ليناريس، العملية كللت بالنجاح ومدة الغياب تتوقف على وتيرة التعافى".