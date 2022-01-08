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ريال مدريد في اختبار صعب أمام فالنسيا فى الدوري الاسباني

08 كانون ثاني / يناير 2022 08:53

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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو برنابيو"،وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021-22.

ويرغب ريال مدريد في استعادة ذاكرة التهديف من جديد في مسابقة الليجا، عقب الخسارة أمام خيتافي في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، حيث يطمح الفريق في القتال من أجل تحقيق النقاط الكاملة للمباراة.

على الجانب الآخر يرغب فالنسيا أن يكون ندًا قويًا للريال، لاسيما بعد أن تعرض الفريق للهزيمة على ملعبه أمام إسبانيول، ويسعى للتعويض وتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب.

ويفقد الريال في مباراة خدمات الويلزي جاريث بيل، وداني كارفاخال، الذي لم يتعاف من الإصابة حتى الآن، كما سيغيب ماريانو دياز عن صفوف اللوس بلانكوس في اللقاء القادم، بعدما تلقى إصابة في المباراة الماضية ضد فريق ديبورتيفو ألكويانو بكأس ملك إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع على جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

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