لامبارد يقصف شباك إيفرتون بصاروخية فى الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

فرانك لامبارد نجم منختب إنجلترا وتشيلسي السابق اشتهر خلال مسيرته الكروية، بتسجيل الأهداف بعيدة المدى، من خلال إتقانه التسديد بشكل مميز.

وأحرز لامبارد، بقميص ناديه تشيلسي، أحد أبرز أهدافه خلال مسيرته، فى مرمى فريق إيفرتون، خلال موسم 2006 – 2007، بالدوري الإنجليزي، فى المباراة التى انتهت بفوز البلوز، بنتيجة 3 – 2.

جاء هدف لامبارد، فى شباك إيفرتون، من تسديدة صاروخية، سكنت شباك التوفيز، بعدما حاول حارس الفريق الخصم التصدى لها، دون جدوى.